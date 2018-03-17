Захарова уличила Мэй в намеренном использовании шаблонного названия «Новичок»

"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».