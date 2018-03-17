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Захарова назвала страны — происхождения «Новичка»
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Захарова назвала страны — происхождения «Новичка» 

BFM.RU 14 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Наиболее вероятным источником происхождения химиката типа «Новичок» являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, под вопросом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
«Наиболее вероятно, источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». Это — Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос», — сказала она.
Дипломат отметила, что раскрытие Великобританией формулы «Новичка» прояснит, какие страны разрабатывали этот газ. Захарова уверена в том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название «Новичок», чтобы вызвать ассоциации с Россией.
«Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским», — заявила Захарова. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием «Новичок».
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