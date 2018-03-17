Захарова назвала страны — происхождения «Новичка»

«Наиболее вероятно, источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». Это — Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос», — сказала она.

Дипломат отметила, что раскрытие Великобританией формулы «Новичка» прояснит, какие страны разрабатывали этот газ. Захарова уверена в том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название «Новичок», чтобы вызвать ассоциации с Россией

«Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским», — заявила Захарова. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием «Новичок».