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Названы возможные страны-поставщики «Новичка»
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МИД назвал возможные страны-поставщики «Новичка» 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Наиболее вероятными источниками происхождения газа "Новичок" являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Каким образом было получено заключение об имеющем отношение именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике у них этого вещества нет, не должно быть. С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", — сказала Захарова в эфире "Россия 24".
"Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок"… эти страны — это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос", — добавила Захарова.
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