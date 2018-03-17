Сербские наблюдатели высоко оценили избирательную кампанию по выборам президента РФ 

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам президента РФ прошла без нарушений и в соответствии с демократическими стандартами, даже более высокими, чем в западных странах. Такое мнение высказал в субботу ТАСС представитель наблюдательной миссии Сербии, депутат парламента этой страны Владимир Джуканович.
"Все проходит очень открыто и свободно, в соответствии с демократическими процедурами, — сказал он. — Со стороны ЦИК РФ нам оказывается вся необходимая помощь".
Джуканович добавил, что в течение двух дней, что находится в России, не заметил каких-либо нарушений в ходе избирательной кампании и подготовки к выборам. «Выборы в целом гораздо более демократичные, чем в западных странах. Избирательная кампания прошла хорошо, и я надеюсь, что на участки придет большое количество людей», — добавил он.
Высокую оценку подготовке к дню голосования дал в беседе с корреспондентом ТАСС коллега Джукановича по парламенту Сербии Александр Шешель. «Конечно, предстоит еще посмотреть, что будет завтра, и я вижу много отличий от моей страны, — отметил он. — Но я пока не видел каких-либо нарушений за те два дня, что нахожусь в Москве».
Представители международных миссий наблюдения на выборах президента РФ в субботу приняли участие во встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.