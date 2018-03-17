Лондон не предоставил Москве никаких данных по делу Скрипаля 

Она подчеркнула, что Лондон был обязан передать все данные российской стороне по двусторонним каналам согласно Конвенции о запрещении химического оружия. Также Захарова заявила, что наиболее вероятным источником происхождения химиката типа «Новичок» могут быть Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и США.
«Наиболее вероятно, источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок», — сказала официальный представитель МИДа. Она отметила, что когда Великобритания раскроет формулу вещества, то будет понятно, какие именно страны занимались разработкой яда.