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Сбербанк не увидел изменений в отношениях с инвесторами из-за ситуации с Великобританией
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Сбербанк не увидел изменений в отношениях с инвесторами из-за ситуации с Великобританией 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сбербанк не ощутил каких-либо изменений в поведении иностранных инвесторов в связи с обострением отношений между Россией и Великобританией. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.
"Тяжело это комментировать, пока мы этого не чувствуем, мало времени прошло. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — сказал Греф, отвечая на вопрос о поведении иностранных инвесторов в связи с последними событиями в отношениях между Россией и Великобританией.
4 марта в английском Солсбери осужденный за шпионаж экс— полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.
Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких— либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.
В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.
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