Сбербанк не увидел изменений в отношениях с инвесторами из-за ситуации с Великобританией

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Сбербанк не ощутил каких-либо изменений в поведении иностранных инвесторов в связи с обострением отношений между Россией Великобританией . Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

"Тяжело это комментировать, пока мы этого не чувствуем, мало времени прошло. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — сказал Греф, отвечая на вопрос о поведении иностранных инвесторов в связи с последними событиями в отношениях между Россией и Великобританией.

4 марта в английском Солсбери осужденный за шпионаж экс— полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких— либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.