Захарова назвала решение Лондона в отношении Москвы страшным шоу 

Об этом официальный представитель МИДа заявила в эфире телеканала «Россия 24».
Мария Захарова отметила, что Лондон специально использовал название «Новичок» для обозначения нервно-паралитического газа, чтобы вызвать ассоциации с Москвой.
Также она подчеркнула, что в России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием «Новичок».
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в произошедшем Москву, Россия обвинения отрицает.