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Захарова назвала решение Лондона в отношении Москвы страшным шоу
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Захарова назвала решение Лондона в отношении Москвы страшным шоу 

Говорит Москва 15 часов назад
Об этом официальный представитель МИДа заявила в эфире телеканала «Россия 24».
Мария Захарова отметила, что Лондон специально использовал название «Новичок» для обозначения нервно-паралитического газа, чтобы вызвать ассоциации с Москвой.
Также она подчеркнула, что в России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием «Новичок».
Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвиняет в произошедшем Москву, Россия обвинения отрицает.
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