Дело Скрипаля связали с сирийским вопросом

Его цель — показать миру, что «на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру».

«Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании. Это первый трек увязки этих двух историй. Антироссийская кампания очевидна. Второй трек — пресловутая тема химического оружия», — сказала она.

По словам Захаровой, российской стороне не предоставляют консульского доступа к семье Скрипалей, хотя дочь Сергея Скрипаля — гражданка России.

«Мы понятия не имеем ни о том, в каком они состоянии, ни где они, ни что с ними происходит», — добавила она.

Захарова также отметила, что ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым либо кодовым названием «Новичок».