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Дело Скрипаля связали с сирийским вопросом
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Дело Скрипаля связали с сирийским вопросом 

Рамблер 10 часов назад
Фото: AP Photo / Misha Japaridze
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что скандал вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и сирийский вопрос связаны между собой, сообщает телеканал «Россия 24».
Его цель — показать миру, что «на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру».
«Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании. Это первый трек увязки этих двух историй. Антироссийская кампания очевидна. Второй трек — пресловутая тема химического оружия», — сказала она.
По словам Захаровой, российской стороне не предоставляют консульского доступа к семье Скрипалей, хотя дочь Сергея Скрипаля — гражданка России.
«Мы понятия не имеем ни о том, в каком они состоянии, ни где они, ни что с ними происходит», — добавила она.
Захарова также отметила, что ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым либо кодовым названием «Новичок».
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