Накануне выборов в Рязани проверили готовность всех избирательных участков

Руководители городской администрации во главе с и.о. главы горадминистрации Сергеем Карабасовым проверили готовность избирательных участков к проведению выборов Президента РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проверка показала, что все 193 избирательных участка Рязани полностью готовы к проведению выборов 18 марта. Каждый из них оснащен всем необходимым технологическим оборудованием, а также соответствующей избирательной документацией, чтобы процесс голосования шёл в строгом соответствии с законом.

Помещения тщательно проверены, в них установлены видеокамеры и металлоискатели.

Напомним, избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.