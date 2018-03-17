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Накануне выборов в Рязани проверили готовность всех избирательных участков
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Накануне выборов в Рязани проверили готовность всех избирательных участков 

АиФ Рязань 15 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Руководители городской администрации во главе с и.о. главы горадминистрации Сергеем Карабасовым проверили готовность избирательных участков к проведению выборов Президента РФ, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проверка показала, что все 193 избирательных участка Рязани полностью готовы к проведению выборов 18 марта. Каждый из них оснащен всем необходимым технологическим оборудованием, а также соответствующей избирательной документацией, чтобы процесс голосования шёл в строгом соответствии с законом.
Помещения тщательно проверены, в них установлены видеокамеры и металлоискатели.
Напомним, избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.
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