В ЕС прокомментировали выводы Лондона о вероятности российского следа в деле Скрипаля

Европейский союз полностью поддерживает Великобританию по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Брюссель «со всей серьёзностью» относится к заключению Лондона о том, что за этим происшествием «с высокой долей вероятности» стоит Россия . Об этом говорится в заявлении совета по иностранным делам ЕС. В связи с этим от Москвы требуют предоставить ответы на все вопросы британских властей, касающиеся разработки ядовитого вещества. В Варшаве пошли ещё дальше и заявили, что могут выслать российских дипломатов из страны из-за дела Скрипаля. В самой России отметили, что рано или поздно Великобритании, а также тем, кто её поддержал, придётся предоставлять доказательства или извиняться за все клеветнические обвинения. Евросоюз весьма серьёзно относится к случаю отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В связи с этим Брюссель выражает солидарность с Британией по этому делу и поддерживает её усилия по расследованию инцидента. Об этом говорится в заявлении совета по иностранным делам ЕС.

«Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с пнрВеликобританией и поддерживает её усилия по привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. ЕС будет и впредь уделять пристальное внимание этому вопросу и его последствиям», — следует из постановления по итогам совещания.

При этом в нём подчёркивается, что выводы Лондона относительно возможной причастности Москвы к этому делу Брюссель рассматривает со всей ответственностью. «Евросоюз очень серьёзно относится к заключению британского правительства о высокой вероятности ответственности России», — подчёркивается в заявлении. В нём также говорится, что ЕС «потрясён агрессивным использованием любого нервно-паралитического агента военного образца… на европейской земле впервые за 70 лет». При этом в документе повторяется утверждение Великобритании о том, что вещество якобы было разработано Россией. В связи с этим намерения Британии сотрудничать в расследовании с ОЗХО Евросоюз поприветствовал, а от России потребовал ответов на ранее заданные вопросы. «ЕС призывает Россию немедленно ответить на вопросы, поднятые Соединённым Королевством и международным сообществом, а также безотлагательно предоставить полные и исчерпывающие сведения своей программы «Новичок » ОЗХО» , — резюмируется в заявлении.

Против поспешных выводов

Между тем на заседании совета по иностранным делам ЕС не все полностью поддержали безапелляционные обвинения в адрес России по Скрипалю. В частности, глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала дождаться окончательных результатов расследования.

«По нашему мнению, эксперты должны выяснить обстоятельства дела и прояснить картину, прежде чем говорить об обвинениях, и высказывать суждения. Эксперты из ОЗХО должны разобраться в деле», — цитирует Интерфакс её слова.

В самой России отметили, что рано или поздно за все клеветнические обвинения Великобритании и тем, кто её поддержал, придётся предоставлять доказательства или извиняться. «Нам понятна, скажем так, солидарность и Евроатлантическая, и другая, но ещё раз повторяю, рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать. Придётся их или чем-то подкрепить, какими-то доказательствами, или принести соответствующие извинения», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Стратегия иголки

Однако министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не намерен снижать накал своей обвинительной риторики. Так, он заявил, что Москва в желает замести следы в деле Скрипаля и пытается «спрятать иголку в стоге сена».

Чехию, Словакию, «Российское отрицание становится все более абсурдным. То они говорят, что никогда не производили «Новичок» (А-234. — RT), то говорят, что они его производили, новые запасы его были уничтожены. Потом говорят, что они его производили и все запасы были уничтожены, но кое-что было вывезено в Швецию США или даже Великобританию. Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — сказал глава МИД. Утверждения Британии на российский счёт так серьёзно восприняли, например, в Польше , что местные власти, по утверждению Gazeta Prawna, даже собираются выслать из-за этого российских дипломатов из страны. Ранее на этот шаг пошёл Лондон, объявив 23-х сотрудников дипмиссии РФ персонами нон грата. Помимо этого ранее замминистра иностранных дел Конрад Шиманьский отмечал, что Варшава на фоне дела Скрипаля пытается отговорить Германию от строительства «Северного потока — 2».

Оснований нет Несмотря на все эти заявления эксперты считают, что не стоит ожидать от Евросоюза немедленных санкций из-за дела Скрипаля. Ведь пока для этого и оснований в виде доказательств российской вины нет.

«России стоит придерживаться в этой ситуации выбранной стратегии, говоря, что Великобритания постоянно пытается придумывать какие-то фейки и не утруждает себя доказательствами. Вообще же очень трудно повлиять на такие широкие процессы в течение короткого времени. Это не вопрос сегодняшнего дня. Вообще всё, что говорит сейчас Мэй и Джонсон, особого значения не имеет. Значима только перспектива. И перспектива как таковой России, и перспектива российско-западных отношений, и вообще будущая степень их деградации. То, что они хотят сейчас ухудшить отношения с Россией, их проблема», — пояснил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер