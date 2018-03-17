Лавров: Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

Сергей Лавров. "Знаю, что Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия. Мы с нашими казахстанскими друзьями подробно на эту тему говорили. Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного орудия в таком директивном порядке нереально", — сказал российский министр. Россия считает нереальным полное запрещение ядерного орудия в директивном порядке. Об этом в интервью Телерадиокомплексу президента Казахстана заявил глава МИД РФ

"Новые факторы, которые влияют на глобальную обстановку, такие, как стратегические вооружения в неядерном исполнении, планы американцев вынести оружие в космос, пресловутая глобальная система противоракетной обороны, невступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прежде всего по причине нежелания США это делать, в неменьшей степени влияют на стратегическую стабильность, чем ядерное оружие", — убежден Лавров. По мнению главы МИД РФ, пять официальных ядерных держав, а также неофициальные ядерные державы на это не пойдут, потому что уже согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). И этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности.

В связи с этим Россия выступает за то, чтобы двигаться к безъядерному миру на основе тех универсальных договоренностей, которые закреплены в ДНЯО.