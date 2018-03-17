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В Госдуме оценили заявление Порошенко
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В Госдуме оценили заявление Порошенко о девяти граммах свинца на случай «нападения» России 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек в интервью RT прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего о готовности «к отпору» на случай российской «интервенции».
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«В вопросах, касающихся стратегии и обороноспособности, украинские политики соревнуются в ораторском искусстве и хвастовстве, но по-прежнему главный — Пётр Порошенко. Когда горят танки ВСУ в Донбассе, то остаётся лишь одно — угрожать России, потому что с ней точно воевать не придётся», — сказал он.
Бальбек также пояснил, что Порошенко таким образом пытается переключить внимание украинцев с реально существующих проблем.
«Главная цель подобных заявлений — это подбадривание населения, что всё не так плохо, и воспитание молодёжи по принципу «всё будет наше, дайте только время». Причём у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов. Даже выражение «девять граммов» он взял из песни героя советского фильма «Белое солнце пустыни», — отметил депутат.
Ранее Порошенко заявил о готовности Украины «дать отпор» России.
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