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В Госдуме назвали вынужденной высылку британских дипломатов
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В Госдуме назвали вынужденной высылку из России британских дипломатов 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Высылка 23 британских дипломатов — это предполагаемое событие и вынужденная мера российского МИД на те шаги, которые предприняла Великобритания, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В субботу МИД РФ объявил персонами нон-грата и потребовал покинуть РФ в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Кроме того, учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
"Это предполагаемое событие и это вынужденная мера российского МИД на те шаги, которые предприняла Великобритания. Вместо того чтобы вместе разобраться по сути инцидента, произошедшего в Солсбери, Великобритания заняла такую ошибочную позицию. Это и есть зеркальный ответ на ту позицию, которую выбрала Великобритания", — сказал РИА Новости Чепа.
"Мы сейчас говорим, что если вы дальше будете вести такие действия, то мы на ваши действия будем продолжать отвечать адекватно", — подчеркнул парламентарий.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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