СФ призвал ООН осудить Киев за срыв выборов президента России на Украине

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"Совфед глубоко возмущен действиями украинских властей", — отмечается в документе. Сенаторы подчеркивают, что это является грубейшим нарушением Киевом своих обязательств по Венской конвенции, а также Консульской конвенции между РФ и Украиной.

По мнению российских законодателей, подобные действия Киева являются «попранием избирательных прав граждан РФ и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в Уставе ООН, Конвенции о защите прав человека».

"Совфед убежден, что такое посягательство антидемократического киевского режима на избирательные права граждан РФ не должно остаться без внимания и соответствующей оценки международного сообщества. Палата ожидает, что международные миссии по наблюдению за выборами президента РФ, готовящие оценки прошедшей избирательной кампании, учтут и отметят фактический срыв по вине украинских властей их проведение на территории диппредставительств РФ на Украине", — подчеркивается в проекте.

Сенаторы отмечают, что на Украине после госпереворота 2014 года начался процесс деградации политической системы, который находит отражение в решениях властей. «Власти Украины в угоду своим гипертрофированным политическим амбициям стремятся поставить под сомнение легитимность выборов президента России на территории субъектов РФ — республики Крым Севастополя », — говорится в документе.

Отмечается также, что от официального Киева поступают угрозы в адрес жителей республики, а также гражданам других стран, посетившим регион.