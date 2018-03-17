Россия объявила об ответных мерах против Британии 

Министерство иностранных дел России объявило 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании персонами нон-грата и дало им неделю, чтобы покинуть страну, сообщается на сайте ведомства.
В сообщении также говорится об отзыве согласия России на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского Совета в связи с неурегулированностью его статуса.
Соответствующая нота была передана вызванному в МИД послу Британии в Москве Лори Бристоу. Как подчеркивается в заявлении решения были приняты в ответ на «провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с инцидентом в Солсбери».
«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — говорится в заявлении МИД России.