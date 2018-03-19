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Наблюдатели от СНГ назвали выборы президента РФ свободным и легитимными
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Наблюдатели от СНГ назвали выборы президента РФ свободным и легитимными 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Центризбирком выдал представителям от Исполкома СНГ 256 удостоверений. По словам Гуминского, миссия носила долгосрочный характер, часть наблюдателей от СНГ начали работу в России еще в феврале. Свои впечатления они оформили в отчет, который был оглашен на брифинге в ЦИК.
В частности, представители СНГ отметили, что внесенные в российское избирательное законодательство изменения создали больше возможностей для свободного волеизъявления граждан. Наблюдатели похвалили Центризбирком за хорошую организацию выборов. «Миссия отмечает, что ЦИК планомерно и последовательно вела работу по подготовке и проведению выборов. А если сказать кратко — наше мнение: работа ЦИК просто впечатляет», — сказал Гуминский. Особо наблюдатели отметили усилия Центризбиркома по недопущению использования административного ресурса.
"По мнению миссий наблюдателей от Содружества, зафиксированные отдельные нарушения не носили системного и массового характера и не оказали влияния на итоги выборов. Они действительно были незначительные и заострять на них внимание нет необходимости", — отметил зампред Исполкома СНГ. Говоря о конкретных примерах, Владимир Гуминский назвал задержку открытия одного из избирательных участков на 10 минут. Кроме того, наблюдатели от СНГ отметили как недостаток расположение ряда участков на вторых этажах или в школьных коридорах.
В итоге общее впечатление от вчерашних выборах оказалось позитивным. «Миссия наблюдателей от СНГ приходит к следующим выводам: состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента РФ проведены в соответствии с действующим в государстве избирательным законодательством, отвечают общепризнанным международным нормам проведения демократических выборов», — сказал Гуминский и добавил, что миссия «признает прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными».
Всего на выборах 18 марта работали 1513 иностранных наблюдателей от 14 международных организаций, зарубежных парламентов, а также из числа представителей дипломатического корпуса. Самую большую миссию направило БДИПЧ ОБСЕ — 481 человек.
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