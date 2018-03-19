Порошенко прокомментировал выборы в РФ

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Порошенко назвал «незаконными» выборы президента России в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ergii Kharchenko/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Выборы президента РФ прошли в воскресенье, 18 марта. Победу на них одерживает действующий глава государства Владимир Путин.
Проведение выборов президента России на территории Крыма является «незаконным». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы — выборы президента Российской Федерации», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте украинского главы.
Порошенко также добавил, что в последние дни он имел «интенсивные международные контакты». При этом украинский президент не стал уточнять, с кем именно.
«Мы получили заверения о непризнании выборов президента России в Крыму», — заключил он.
Выборы президента РФ прошли в воскресенье, 18 марта. По итогам обработки более чем 98% бюллетеней побеждает действующий глава государства Владимир Путин. В Крыму за него отдали голоса 92,16% избирателей, в Севастополе — 90,45%.
Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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 Ещё 9 источников 
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