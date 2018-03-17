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Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента России в Крыму
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Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента России в Крыму 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Эрдогана не признавать выборы президента России в Крыму, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Сообщается, что глава украинского государства поблагодарил президента Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Президент Украины призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове", — сообщает пресс-служба.
"Крым — это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", — заявил Порошенко.
Во время разговора, по данным пресс-службы, стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения седьмого заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами, отмечается в сообщении.
Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. Как указано в заявлении министерства, с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине. В МИД России в свою очередь заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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