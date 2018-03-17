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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КИТАЯ СООБЩАЕТ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ СИ ЦЗИНЬПИНА С ПЕРЕИЗБРАНИЕМ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР
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