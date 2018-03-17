Науэрт обвинили во вмешательстве в дела России

Посольство в США обвинило Науэрт во вмешательстве во внутренние дела России

Ранее Науэрт написала в Twitter, что решение ЦИК России отказать в статусе наблюдателя более пяти тысячам независимым наблюдателям от СМИ показывает, что Кремль якобы боится прозрачности в преддверии выборов 18 марта. При этом Науэрт не указала, откуда взяла эту информацию.

"От имени России: представитель госдепартамента продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь — фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована", — говорится в сообщении в англоязычном Twitter посольства, опубликованном в субботу.

Посольство проиллюстрировало свое сообщение скриншотами публикаций американских СМИ о недопуске иностранных наблюдателей по линии ОБСЕ на участки в штатах Алабама и Техас во время выборов.

Во время выборов в США, как в конгресс, так и президентских, власти различных штатов не допускали зарубежных наблюдателей на участки для голосования, угрожая, в том числе, применением силы, при этом американские федеральные власти заявляли в ответ на протесты ОБСЕ, что ничего не могут с этим поделать, несмотря на свои обязательства перед этой организацией, членом которой Вашингтон является.