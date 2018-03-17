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Науэрт обвинили во вмешательстве в дела России
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Посольство в США обвинило Науэрт во вмешательстве во внутренние дела России 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan
Посольство России в США заявило, что официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт вмешалась во внутренние дела РФ своим твитом о ЦИК РФ.
Ранее Науэрт написала в Twitter, что решение ЦИК России отказать в статусе наблюдателя более пяти тысячам независимым наблюдателям от СМИ показывает, что Кремль якобы боится прозрачности в преддверии выборов 18 марта. При этом Науэрт не указала, откуда взяла эту информацию.
"От имени России: представитель госдепартамента продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь — фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована", — говорится в сообщении в англоязычном Twitter посольства, опубликованном в субботу.
Посольство проиллюстрировало свое сообщение скриншотами публикаций американских СМИ о недопуске иностранных наблюдателей по линии ОБСЕ на участки в штатах Алабама и Техас во время выборов.
Во время выборов в США, как в конгресс, так и президентских, власти различных штатов не допускали зарубежных наблюдателей на участки для голосования, угрожая, в том числе, применением силы, при этом американские федеральные власти заявляли в ответ на протесты ОБСЕ, что ничего не могут с этим поделать, несмотря на свои обязательства перед этой организацией, членом которой Вашингтон является.
Ранее член ЦИК РФ Евгений Шевченко посоветовал США поучиться у России открытости и прозрачности проведения выборов и напомнил, что на предстоящие 18 марта президентские выборы аккредитовано несколько сотен тысяч наблюдателей.
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