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Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина
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Порошенко припасет девять граммов свинца на случай нападения России 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление, если Москва решится на интервенцию. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает «Интерфакс».
«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммом свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — сказал украинский лидер в Краматорске.
По его словам, в 2014 году Москва разместила свои силы вдоль украинских границ так, чтобы иметь возможность напасть. Порошенко добавил, что ему известно более чем о 35 тысячах российских военнослужащих а востоке Украины, 700 танках, бронемашинах, артиллерийских системах и реактивных системах залпового огня, поставленных из России.
Он также отметил, что воюющих против Киева наемников готовят в Крыму, Ростовской и Белгородской областях.
Вооруженные столкновения на юго-востоке Украины начались после насильственной смены власти в стране и массовых выступлений жителей Донецкой, Луганской и ряда других областей против этих событий. Были самопровозглашены Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию с привлечением армии, названную антитеррористической. Украинские власти неоднократно заявляли, что в регионе действуют российские военнослужащие. Москва подчеркивала, что ее военного присутствия в Донбассе нет.
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