Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина

Порошенко припасет девять граммов свинца на случай нападения России

«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммом свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — сказал украинский лидер в Краматорске

По его словам, в 2014 году Москва разместила свои силы вдоль украинских границ так, чтобы иметь возможность напасть. Порошенко добавил, что ему известно более чем о 35 тысячах российских военнослужащих а востоке Украины, 700 танках, бронемашинах, артиллерийских системах и реактивных системах залпового огня, поставленных из России.

Он также отметил, что воюющих против Киева наемников готовят в Крыму , Ростовской и Белгородской областях.

Вооруженные столкновения на юго-востоке Украины начались после насильственной смены власти в стране и массовых выступлений жителей Донецкой, Луганской и ряда других областей против этих событий. Были самопровозглашены Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию с привлечением армии, названную антитеррористической. Украинские власти неоднократно заявляли, что в регионе действуют российские военнослужащие. Москва подчеркивала, что ее военного присутствия в Донбассе нет.