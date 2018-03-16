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Лавров назвал цель развертывания США системы ПРО
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США создают глобальную систему ПРО не для парирования угроз, уверен Лавров 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
США развертыванием глобальной системы противоракетной обороны нацелены на обесценивание стратегического ядерного потенциала России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что после выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны российская сторона пыталась убедить Вашингтон в пагубности этого шага и создать механизм совместного рассмотрения вопросов защиты от баллистических ракет.
"Всё, что делали наши американские коллеги, убеждало нас, что эта глобальная система противоракетной обороны создаётся не для парирования угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, а для того, чтобы окружить РФ по всему периметру этими противоракетными системами, которые, по оценке наших военных, реально были нацелены на то, чтобы обесценить наш стратегический ядерный потенциал", — заявил Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.
США разворачивают системы ПРО и снабжают ими своих союзников в Японии и Южной Корее, обосновывая это ракетной угрозой со стороны КНДР. Такие меры вызывают серьезное беспокойство со стороны России и Китая, которые видят в таком развертывании попытки США нарушить стратегический баланс сил в регионе и мире.
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