Лавров назвал цель развертывания США системы ПРО

"Всё, что делали наши американские коллеги, убеждало нас, что эта глобальная система противоракетной обороны создаётся не для парирования угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, а для того, чтобы окружить РФ по всему периметру этими противоракетными системами, которые, по оценке наших военных, реально были нацелены на то, чтобы обесценить наш стратегический ядерный потенциал", — заявил Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.

Он напомнил, что после выхода США из договора об ограничении систем противоракетной обороны российская сторона пыталась убедить Вашингтон в пагубности этого шага и создать механизм совместного рассмотрения вопросов защиты от баллистических ракет.