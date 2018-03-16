Лавров предостерег США от провокаций, направленных на срыв встречи Трампа и Ким Чен Ына 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег представителей администрации США от провокационных действий, направленных на срыв встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом Лавров заявил в интервью СМИ Вьетнама и Японии в преддверии визитов в эти страны.
"Даже в период, когда президент США Дональд Трамп сказал, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и решать все проблемы, тут же представители администрации президента США заявляют, что надо продолжать дополнительно оказывать давление на Пхеньян, утверждая, что он дрогнул, — сказал российский министр. — Это не очень принято в дипломатии".
"Когда договариваются о встрече, то стараются беречь эту договоренность, а не пытаются призывать к действиям, которые могут быть расценены как провокации, нацеленные на срыв саммита. Повторю, это дело американской администрации", — добавил Лавров.