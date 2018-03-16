Лавров предостерег США от провокаций, направленных на срыв встречи Трампа и Ким Чен Ына

"Даже в период, когда президент США Дональд Трамп сказал, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и решать все проблемы, тут же представители администрации президента США заявляют, что надо продолжать дополнительно оказывать давление на Пхеньян , утверждая, что он дрогнул, — сказал российский министр. — Это не очень принято в дипломатии".

"Когда договариваются о встрече, то стараются беречь эту договоренность, а не пытаются призывать к действиям, которые могут быть расценены как провокации, нацеленные на срыв саммита. Повторю, это дело американской администрации", — добавил Лавров.