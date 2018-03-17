Захарова опровергла заявления о разработке «Новичка» в РФ и СССР 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок».
«Это ключевая вещь: никогда ни в советском союзе, ни в Российской Федерации слова «Новичок» в контексте разработок химических элементов не употреблялась», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).
Ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что в России никогда не было программы под кодовым названием «Новичок».
Напомним, британские власти обвиняют Россию в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В итоге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заморозке двусторонних контактов на высоких уровнях и проверке подозрительных банковских счетов.
Кроме того, сообщалось, что Москва в ответ вышлет такое же количество британских дипломатов и отзовет согласие на открытие в Санкт-Петербурге генконсульства страны.