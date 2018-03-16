Эксперт прокомментировал возможное введение новых санкций США против России

По его словам, это и санкции Госдепартамента , предполагающие направление примерно $250 млн на противодействие российскому влиянию в Евразии, и президентские санкции.

Как оценивает Блохин, все эти ограничительные меры против России, вводимые под надуманными предлогами, будет очень тяжело отменить, то есть они надолго.