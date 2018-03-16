Эксперт прокомментировал возможное введение новых санкций США против России 

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФАН прокомментировал возможное введение новых санкций США против России. «Расширение санкционного списка Минфина США было прогнозируемо. Об этом все знали, как знают и о том, что Россию ждёт ещё несколько пакетов санкций», — заявил эксперт.
По его словам, это и санкции Госдепартамента, предполагающие направление примерно $250 млн на противодействие российскому влиянию в Евразии, и президентские санкции.
Как оценивает Блохин, все эти ограничительные меры против России, вводимые под надуманными предлогами, будет очень тяжело отменить, то есть они надолго.
5 марта эксперт по международным отношениям, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в беседе с Inforeactor рассказал, как итоги выборов в Италии могут повлиять на санкции ЕС.