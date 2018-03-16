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Бовт: «Евроатлантическая солидарность ставится выше, чем поиск доказательств причастности России»
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Бовт: «Евроатлантическая солидарность ставится выше, чем поиск доказательств причастности России» 

BFM.RU 15 часов назад
Фото: BFM.RU
Германия и Франция считают, что многие следы в деле Скрипаля указывают на ответственность России. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как сказал журналистам президент Франции Эммануэль Макрон, «все указывает на то, что именно Россия совершила это покушение на убийство».
Ранее глава британского МИД Борис Джонсон обвинил российского президента в причастности к отравлению Сергея Скрипаля. «Мы думаем, высока вероятность, что это был его приказ использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны», — сказал он.
В Кремле эти слова назвали шокирующим и непростительным нарушением дипломатического этикета. Москва неоднократно заявляла, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение об ответных мерах России в отношении Великобритании принято, они будут доведены до Лондона в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Новые заявления Меркель и Макрона комментирует политолог Георгий Бовт:
— Ничего особенного не случилось, просто Британия предпринимает энергичные усилия, чтобы повысить солидарность стран ЕС и НАТО в противодействии России. Отсутствие новых улик, кроме происхождения предполагаемого яда, компенсирует нагнетание дипломатической, политической и даже уже не вполне цензурной риторики. Поэтому в данном случае так называемая евроатлантическая солидарность ставится выше, чем поиск доказательств непосредственной причастности России.
— При этом Меркель сказала, что о бойкоте чемпионата мира по футболу речи не идет. То есть в этом плане она не стала обострять.
— Бойкот чемпионата мира по футболу, видимо, технически уже трудноосуществим. Если бы это дело происходило в прошлом году, я думаю, что это бы провернули, а так уже технически трудноосуществимо, и бойкот будет означать практически перенос чемпионата мира в другую страну, но уже не в этом году, а в следующем. Но это вещь, которую сейчас провернуть уже просто нет времени.
Ранее в деле появился американский след. Оказалось, что оборудование для производства «Новичка» и само вещество утилизировали в 90-е годы американцы в Узбекистане. Все это они могли вывезти в США.
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