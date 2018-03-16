Бовт: «Евроатлантическая солидарность ставится выше, чем поиск доказательств причастности России»

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон обвинил российского президента в причастности к отравлению Сергея Скрипаля. «Мы думаем, высока вероятность, что это был его приказ использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Великобритании, улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны», — сказал он.

В Кремле эти слова назвали шокирующим и непростительным нарушением дипломатического этикета. Москва неоднократно заявляла, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Решение об ответных мерах России в отношении Великобритании принято, они будут доведены до Лондона в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Новые заявления Меркель и Макрона комментирует политолог Георгий Бовт

— Ничего особенного не случилось, просто Британия предпринимает энергичные усилия, чтобы повысить солидарность стран ЕС НАТО в противодействии России. Отсутствие новых улик, кроме происхождения предполагаемого яда, компенсирует нагнетание дипломатической, политической и даже уже не вполне цензурной риторики. Поэтому в данном случае так называемая евроатлантическая солидарность ставится выше, чем поиск доказательств непосредственной причастности России.

— При этом Меркель сказала, что о бойкоте чемпионата мира по футболу речи не идет. То есть в этом плане она не стала обострять.

— Бойкот чемпионата мира по футболу, видимо, технически уже трудноосуществим. Если бы это дело происходило в прошлом году, я думаю, что это бы провернули, а так уже технически трудноосуществимо, и бойкот будет означать практически перенос чемпионата мира в другую страну, но уже не в этом году, а в следующем. Но это вещь, которую сейчас провернуть уже просто нет времени.