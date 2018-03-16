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Толстой: большинство членов спецкомитета ПАСЕ высказались за восстановление диалога с РФ
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Толстой: большинство членов спецкомитета ПАСЕ высказались за восстановление диалога с РФ 

ТАСС 16 часов назад
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Большинство членов спецкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) высказались за восстановление диалога с РФ, несмотря на попытку представителя Великобритании отстранить Россию от дискуссии. Об этом сообщил в пятницу вице-спикер Госдумы Петр Толстой после заседания спецкомитета, рассматривающего возможности изменения регламента работы ПАСЕ.
"В ходе заседания комитета подавляющее большинство участников — главы национальных делегаций и главы политических групп — высказались в поддержку усилий руководства ассамблеи по восстановлению диалога между всеми 47 странами-участницами, включая РФ. Традиционно против этого выступили представители Украины, стран Прибалтики, а также представители Великобритании", — рассказал Толстой, слова которого приводит его пресс-служба. При этом, по его словам, глава британской делегации Роджер Гейл в ходе заседания выступил с предложением отстранить представителей России от дискуссии в связи с отравлением в Англии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании.
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