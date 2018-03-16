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МИД Польши: санкции против России должны быть согласованы в НАТО и ЕС
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МИД Польши: санкции против России должны быть согласованы в НАТО и ЕС 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Польша выступает за введение в отношении России санкций из-за дела Скрипаля, согласованных с другими-странами НАТО и ЕС, заявил в пятницу глава польского МИД Яцек Чапутович.
"Мы за то, что санкции должны быть согласованы с широким кругом союзников — ЕС и НАТО", — сказал министр после встречи с немецким коллегой Хайго Маасом.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
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