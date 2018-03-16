Ростислав Ищенко: Чем Украина может помочь Великобритании, если сама ходит по миру с протянутой рукой?

«Вы знаете, что материально Украина поддержать Великобританию никак не может. Она наоборот рассчитывает получить с этого определенные политические, а в идеале и экономические дивиденды. Украина видит, что есть конфликт между Великобританией и Россией . У Украины тоже есть конфликт с Россией. Украине необходима европейская поддержка. Украина понимает, что Британия тоже апеллирует к европейской поддержке. И Украина понимает, что сейчас правительству Мэй сейчас „каждое лыко в строку“ — каждое слово поддержки для них важно», — подчеркнул Ищенко

По его мнению, «Украина пытается в данной ситуации подыграть Великобритании, она пытается помочь Великобритании обострить не только российско-британские отношения, но и отношения российско-американские, отношения между Россией и Европейским союзом ».

«Потому что для Украины важна конфронтация между Европой и Соединенными Штатами с одной стороны и Россией с другой. Тогда Украина может рассчитывать на то, что в рамках этой конфронтации она будет получать какую-то там поддержку — финансовую, политическую, экономическую, военную и так далее, и что таким образом удастся стабилизировать режим, который сейчас шатается. Поэтому Украина и выступает с такими заявлениями», — отметил эксперт.

«Ну понятно, что еще может сделать Украина, чтобы помочь Великобритании, если она сама по миру ходит с протянутой рукой? Но подобного рода риторическая поддержка сейчас для Мэй если не критически важна, потому что кто такая Украина, Климкин, Порошенко и так далее, то, во всяком случае, она им не мешает. Она дает Мэй аргумент в переговорах со своими европейскими партнерами, позволяет говорить: смотрите, даже Украина нас здесь поддержала, а вы?»