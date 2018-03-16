Журналисты Великобритании и Ирландии поддержали российских коллег

Национальный союз журналистов, объединяющий журналистов Великобритании Ирландии , считает, что «дело Скрипаля» не должно отразиться на работе СМИ двух стран, говорится в письме генерального секретаря организации Мишель Станистрит, поступившем в Союз журналистов России (СЖР).

Ранее председатель СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости , что союз крайне озабочен тем, что российские журналисты, работающие в Великобритании, начали получать письма с угрозами после инцидента в Солсбери, и будет обращаться в международные профессиональные структуры с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Владимир Соловьев назвал заявление британского союза журналистов единственной хорошей новостью из Англии на сегодняшний день.

Об этом глава СЖР написал на своей странице в Facebook, комментируя данное письмо.