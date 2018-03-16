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Журналисты Великобритании и Ирландии поддержали российских коллег
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Журналисты Великобритании и Ирландии поддержали российских коллег 

BFM.RU 17 часов назад
Национальный союз журналистов, объединяющий журналистов Великобритании и Ирландии, считает, что «дело Скрипаля» не должно отразиться на работе СМИ двух стран, говорится в письме генерального секретаря организации Мишель Станистрит, поступившем в Союз журналистов России (СЖР).
Ранее председатель СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что союз крайне озабочен тем, что российские журналисты, работающие в Великобритании, начали получать письма с угрозами после инцидента в Солсбери, и будет обращаться в международные профессиональные структуры с просьбой обратить внимание на ситуацию.
Владимир Соловьев назвал заявление британского союза журналистов единственной хорошей новостью из Англии на сегодняшний день.
Об этом глава СЖР написал на своей странице в Facebook, комментируя данное письмо.
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