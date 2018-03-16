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Скворцова сомневается в том, что Скрипаля отравили «Новичком»
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Скворцова сомневается в том, что Скрипаля отравили «Новичком» 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила РИА Новости, что ко всем отравляющим веществам, в том числе к боевому нервно-паралитическому веществу класса «Новичок», есть антидоты, при этом подтверждения тому, что именно им отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока нет.
"Это уже подтверждено, что это «Новичок»? Не уверена. Ко всем отравляющим веществам есть антидот", — сказала она.
Ранее зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон пригласил экспертов ОЗХО провести анализ британского расследования отравления работавшего на британские спецслужбы Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипаля нервно-паралитическим веществом, которое Лондон относит к типу «Новичок», причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
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