Скворцова сомневается в том, что Скрипаля отравили «Новичком»

"Это уже подтверждено, что это «Новичок»? Не уверена. Ко всем отравляющим веществам есть антидот", — сказала она.

Ранее зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что Лондон пригласил экспертов ОЗХО провести анализ британского расследования отравления работавшего на британские спецслужбы Скрипаля и его дочери в Солсбери.