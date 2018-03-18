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Памфилова: выборы президента были максимально открытыми
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Памфилова: выборы президента России были максимально открытыми 

RT на русском 18 часов назад
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы президента России прошли максимально открыто. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по предварительным итогам президентских выборов в России.
«На наш взгляд, действительно, выборы были максимально открытые и все, кто интересовался их ходом, могли, у них было много возможностей это наблюдение осуществлять в разных формах», — сказала Памфилова.
Ранее стало известно, что действующий глава государства Владимир Путин установил рекорд, получив поддержку наибольшего числа избирателей в истории постсоветской России.
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