Памфилова: выборы президента были максимально открытыми

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы президента России прошли максимально открыто. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по предварительным итогам президентских выборов в России.
«На наш взгляд, действительно, выборы были максимально открытые и все, кто интересовался их ходом, могли, у них было много возможностей это наблюдение осуществлять в разных формах», — сказала Памфилова.
Ранее стало известно, что действующий глава государства Владимир Путин установил рекорд, получив поддержку наибольшего числа избирателей в истории постсоветской России.