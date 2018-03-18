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Найден первый проголосовавший в день выборов россиянин
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Найден первый проголосовавший в день выборов президента России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Поехавший / YouTube
Первым проголосовавшим в день выборов президента России стал трэвел-блогер Михаил Ронкаинен, также известный как «Поехавший». О своем достижении он рассказал на своей странице на YouTube.
Чтобы опередить своих «конкурентов», блогеру пришлось специально для этого отправиться в Новую Зеландию.
Выборы президента России проходят 18 марта во всех 85 субъектах страны. Первыми избирательные участки открылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Всего в голосовании смогут принять участие свыше 80 миллионов избирателей, для них по всей стране будут открыты 43 271 участок, оборудованное системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
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