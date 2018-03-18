Результаты выборов: РФ не поддалась внешнему влиянию

Результаты выборов: Россия не поддалась внешнему влиянию

Павел Грудинин, Прошедшие выборы президента РФ свидетельствуют о том, что российское общество прошло экзамен на политическую зрелость, внешнее давление на страну не достигло своих целей, а дало обратный эффект, консолидировав россиян, считают российские парламентарии. По мнению политологов, комментирующих предварительные результаты голосования, первая тройка кандидатов — Владимир Путин Владимир Жириновский — была ожидаемой, а предварительные результаты выборов уже существенно не изменятся.

Экзамен на политическую зрелость пройден

"Президентские выборы — это проверка страны, общества на политическую зрелость. Общество, политическая система этот экзамен выдержали, выборы состоялись", — сказала спикер СФ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , комментируя прошедшие выборы, заявила, что в России общество прошло экзамен на политическую зрелость.

Сергея Скрипаля. "Было оказано беспрецедентное давление политическое, экономическое. Видимо, ожидалось, что не будет такой поддержки кандидатов на предстоящих выборах", — отметила спикер СФ. Сенатор уверена, что сомнений в легитимности выборов быть не может. При этом Матвиенко отметила, что Запад предпринял беспрецедентное давление на РФ перед выборами президента. В частности, она напомнила, что за неделю до голосования появилось дело с отравлением экс-сотрудника ГРУ

"Но нашими людьми нельзя манипулировать, россияне консолидировались, сплотились против этого давления", — подчеркнула она.

"Сегодняшние выборы доказали, что антироссийски настроенные силы, которые постоянно оказывают давление на нашу страну, устраивают политические провокации, шантажируют санкциями и пытаются создать вокруг России сложную международную обстановку, добились обратного эффекта. Наша большая и сильная страна продемонстрировала свое единство и способность на самом высоком уровне провести честные, открытые, абсолютно прозрачные выборы, в легитимности которых ни у кого не может быть никаких обоснованных сомнений", — сказал депутат, слова которого приводит его пресс-служба. По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, выборы президента показали, что давление на РФ и провокации антироссийских сил дали обратный эффект.

По его словам, рекордное число иностранных наблюдателей, которые посетили избирательные участки в разных регионах страны, в том числе в Крыму , подтвердили открытость и прозрачность избирательного процесса, а также большую активность россиян.

Тройка лидеров была ожидаемой

"Предварительные итоги голосования за действующего главу государства Владимира Путина в среднем подтвердили данные опросов, которые проводили среди россиян различные фонды перед выборами", — сказал Коньков РИА Новости в воскресенье. По мнению политолога Александра Конькова, первая тройка кандидатов, по предварительным данным, набравших наибольшее число голосов избирателей, была ожидаемой.

По его мнению, значительный рост поддержки гражданами РФ своего президента — на 10% по сравнению с выборами 2012 года — говорит о том, что "для российского общества Путин — национальный лидер, которого поддерживает большинство граждан".

Коньков подчеркнул, что россияне поддерживают те достижения и приоритеты президента, которые он ставит как на международной арене, так и во внутренней политике. "Путин смог продемонстрировать избирателям не столько конечные результаты, сколько заделы на будущее, которые можно масштабировать", — отметил собеседник агентства.

"Часть общества демонстрирует приверженность идеям коммунистов, это единственная последовательная политическая сила, которая в состоянии противостоять "Единой России" как партии власти", — сказал эксперт. Комментируя второе место в предварительных результатах кандидата от КПРФ Павла Грудинина, Коньков отметил, что коммунисты являются второй политической силой в стране и, практически, могут выдвинуть даже неизвестного избирателю кандидата.

Для лидера ЛДПР Владимира Жириновского это, скорее всего, был "финальный аккорд его президентских амбиций", полагает Коньков. В целом, по мнению эксперта, политическая система России продемонстрировала свою стабильность, а интерес россиян к выборам говорит о все большей вовлеченности граждан в политические процессы в стране.

"Грудинин вышел достаточно высоко. Тут сейчас будет "тряска", надо посмотреть на конечный результат, но уже, скорее всего, с большой степенью вероятности, он будет вторым", — добавил Абзалов. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что большая явка наблюдалась на этих президентских выборах из-за того, что на выборы пришли избиратели из "ядерного" электората Путина. "Это те люди, которые не хотели идти, потому что считали, что он и так победит", — пояснил собеседник агентства.

"Колебания, если возможны, то только в несколько процентных пунктов, и только у Владимира Путина и Павла Грудинина. Результаты остальных кандидатов, я думаю, если и будут меняться, то в десятые доли процента", — заявил Макаркин РИА Новости.

Протестный электорат у Собчак

"Она не забрала их (голоса) у первого лица и, предположим, у левых, но люди, которые пришли на эту дополнительную явку в агломерациях, как раз ее начали активно двигать. Можно сказать, она "села" как раз на городской электорат… У нее хорошие показатели в миллионниках, и можно сказать, что она "поедает" электорат Навального", — говорит политолог. Комментируя результат Ксении Собчак, Дмитрий Абзалов отметил, что она забрала себе часть протестного электората оппозиционного политика Алексея Навального , тем самым обеспечив себе количество голосов, которое, по предварительным подсчетам, превышает то, которое ей прогнозировали изначально. По его словам, ее задачей было "привести избирателей, которые не ходили на избирательные участки и не голосовали".

"Собчак провела достаточно эффективную кампанию. Я скажу честно, что даже я, в принципе, не ожидал такой наступательной и мощной кампании. Она очень жестко работала на либеральный электорат", — сказал РИА Новости Слатинов. Политолог Владимир Слатинов полагает, что Собчак смогла эффективно использовать избирательную кампанию, чтобы стать федеральным политиком.