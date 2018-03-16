Более 2,7 тысяч россиян досрочно проголосовали в Белоруссии на выборах

МИНСК , 16 мар — РИА Новости . Более 2,7 тысячи граждан России досрочно проголосовали в Белоруссии на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.

Ранее досрочное выездное голосование на выборах президента РФ прошло в шести белорусских городах, в общей сложности со своим волеизъявлением в течение одного дня определились более тысячи граждан РФ. Кроме того, досрочное голосование организовано на площадке строительства Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область), где специалисты из РФ работают вахтовым методом.

"По последней информации, за три дня, с 14 по 16 марта, на площадке строительства БелАЭС проголосовали более 1,7 тысячи человек. Таким образом, общее число проголосовавших досрочно по Белоруссии уже превышает 2,7 тысячи", — рассказал Маскалев.

Гомеле, Гродно, Он уточнил, что голосование на БелАЭС завершится сегодня в 20.00 и число пришедших на участки еще может увеличиться. В основной день выборов, 18 марта, на территории Белоруссии будут работать 13 участков: в Минске, Барановичах, Бобруйске , Борисове, Бресте, Витебске Могилеве , Орше, Островце, Полоцке и Клецке-2. Участки будут открыты с 08.00 до 20.00.

В посольстве ожидают, что на нынешних президентских выборах явка по Белоруссии будет выше, чем на предыдущих, прошедших в 2012 году. Тогда явка составила более 13,5 тысячи человек. Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также увеличением числа избирательных участков. Кроме того, россияне часто приезжают в Белоруссию в личных, туристических целях и по работе. Всего же зарегистрированных граждан РФ в республике более 100 тысяч.