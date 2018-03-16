В Палестине проходят выборы президента России

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар — РИА Новости . Сотни российских граждан, которые живут на палестинских территориях, находятся там в служебных командировках или туристических поездках, начали в пятницу голосовать на выборах президента РФ.

Выборы проходят на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, где, по подсчетам дипломатов, проживают в общей сложности 864 избирателя.

"Надеемся, что как минимум половина придет. По тому, что мы слышали от наших граждан за последние недели, энтузиазм был очень большой. Все звонили и говорили: «Мы обязательно придем». Даже называли время, когда придут", — сказал российским журналистам представитель РФ при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.

Первыми в Палестине проголосовала семья Баргути — муж, жена и взрослый сын. «Сегодня очень важный день для нас — мы выбираем наше завтра, наше будущее. Будущее наших детей, их хорошее образование, возможность найти интересную работу. Будущее наших пожилых родителей, их качественное медицинское обеспечение, возможность достойно встретить старость. Будущее всей нашей страны, чтобы она была достойным и уважаемым партнером на внешнеполитической арене», — говорит Галина Баргути.

"События, которые происходят в России, особенно в это время, интересуют многих. Россия стала играть большую роль на международной арене, и я думаю, что люди неравнодушны. Большинство (россиян — ред.) здесь, мне кажется, будут участвовать, потому что выбор будущего твоей страны отражается на судьбах всего мира", — сказал ее супруг Мунзер.

Российские дипломаты подготовили четыре пункта для голосования. «Для северных провинций Западного берега это Наблус, для центра — Рамалла , для южных провинций — Вифлеем . Выборы проходят и в секторе Газа. В связи с тем, что на оккупированных территориях жителям все-таки не так просто передвигаться, каждый найдет ближайший для себя пункт и проголосует», — отметил Аганин.

Безопасность обеспечивает местная полиция и частные охранные структуры. На входах в участки установлена рамка металлоискателя, у которой дежурят как минимум пара охранников, в том числе обязательно женщина. Основной поток избирателей дипломаты ждут в пятницу, когда у палестинцев выходной, но участок в Рамалле будет открыт в воскресенье.