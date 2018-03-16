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Лавров: РФ не устраивает военный сценарий на Корейском полуострове
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Лавров: РФ не устраивает военный сценарий на Корейском полуострове 

Российская Газета 13 часов назад
Военный сценарий развития событий на Корейском полуострове не может устроить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Этот вариант может привести к катастрофе, подчеркнул российский министр.
"Мы граничим с Северной Кореей, целый ряд наших населенных пунктов и промышленных объектов находится совсем близко, — цитирует ТАСС заявление Лаврова вьетнамским и японским СМИ. — Если что-то случится и начнутся военные действия, нас это абсолютно не устраивает".
Министр также предостерег Вашингтон от провокационных действий, направленных на срыв встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Даже в период, когда президент США Дональд Трамп сказал, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и решать все проблемы, тут же представители администрации президента США заявляют, что надо продолжать дополнительно оказывать давление на Пхеньян, утверждая, что он дрогнул. Это не очень принято в дипломатии", — подчеркнул Лавров.
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