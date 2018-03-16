СКР возбудил уголовные дела о покушении на Скрипаль и об убийстве Глушкова

После отравления в британском городе Солсбери дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС. Дело возбуждено по статье покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Кроме того, СКР начал расследовать убийство бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова , заочно осужденного в России за мошенничество. Его тело нашли в собственном доме в Лондоне 12 марта. Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров Великобритания игнорирует запрос России на информацию о смерти Глушкова. «Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права, — подчеркнула Петренко. — Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании». Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , обвинив Россию в «незаконном использовании силы» на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных мер в ближайшее время.