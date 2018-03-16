Тимошенко — лидер рейтинга кандидатов в президенты Украины, показал опрос

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее Порошенко заявил, что еще не принял решение об участии в выборах.

"Мы имеем фактически утверждение лидерской позиции Тимошенко (11,2%) в президентском рейтинге… Порошенко — второй (9,4%)", — заявил Антипович.

По его словам, в случае попадания Порошенко во второй тур президентских выборов с Тимошенко, он победит лишь в нескольких областях — Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Донецкой.

Политический эксперт Алексей Минаков , комментируя результаты опроса, отметил, что власть сейчас ищет кандидата, который бы заменил Тимошенко во втором туре.