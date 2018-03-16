КИЕВ. 16 мар — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины, на втором месте — президент страны Петр Порошенко, заявил в пятницу на пресс-конференции директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее Порошенко заявил, что еще не принял решение об участии в выборах.
"Мы имеем фактически утверждение лидерской позиции Тимошенко (11,2%) в президентском рейтинге… Порошенко — второй (9,4%)", — заявил Антипович.
По его словам, в случае попадания Порошенко во второй тур президентских выборов с Тимошенко, он победит лишь в нескольких областях — Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Донецкой.
Политический эксперт Алексей Минаков, комментируя результаты опроса, отметил, что власть сейчас ищет кандидата, который бы заменил Тимошенко во втором туре.
"Власть сейчас в поиске кандидата для второго тура, потому что Тимошенко является неудобным кандидатом"— заявил Минаков. По мнению эксперта, более удобным для действующей власти будет лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, рейтинг которого, согласно результатам опроса — 7,1%. Бойко ещё не заявил намерения баллотироваться на президентских выборах. Социологический опрос проводился в декабре прошлого года, в нем приняли участие 30 тысяч человек.