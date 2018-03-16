Ещё
Тимошенко — лидер рейтинга кандидатов в президенты Украины, показал опрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко — лидер рейтинга кандидатов в президенты Украины, показал опрос 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ. 16 мар — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины, на втором месте — президент страны Петр Порошенко, заявил в пятницу на пресс-конференции директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Ранее Порошенко заявил, что еще не принял решение об участии в выборах.
"Мы имеем фактически утверждение лидерской позиции Тимошенко (11,2%) в президентском рейтинге… Порошенко — второй (9,4%)", — заявил Антипович.
По его словам, в случае попадания Порошенко во второй тур президентских выборов с Тимошенко, он победит лишь в нескольких областях — Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Донецкой.
Политический эксперт Алексей Минаков, комментируя результаты опроса, отметил, что власть сейчас ищет кандидата, который бы заменил Тимошенко во втором туре.
"Власть сейчас в поиске кандидата для второго тура, потому что Тимошенко является неудобным кандидатом"— заявил Минаков. По мнению эксперта, более удобным для действующей власти будет лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, рейтинг которого, согласно результатам опроса — 7,1%. Бойко ещё не заявил намерения баллотироваться на президентских выборах. Социологический опрос проводился в декабре прошлого года, в нем приняли участие 30 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Посол Британии подтвердил, что Лондон проинформировали об ответных мерах В Крыму напомнили Анкаре о русско-турецких договоренностях Посол Британии Бристоу прибыл в российский МИД
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии407
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»90
Россия бьется со смертельно опасным противником427
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение