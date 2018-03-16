Ещё
Могерини: Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могерини: Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России 

ТАСС 20 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС /. Евросоюз продолжит придерживаться так называемой политики непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.
"ЕС остается приверженным полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает стран — члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией ООН 68/262", — отметила Могерини.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
ТАСС: последние новости
Джонсон нарушил протокол и не пожал руку Яковенко на встрече в британском МИД Посольство России в США заявило о гарантии открытости выборов президента РФ В Нью-Йорке облили краской фасад кафе, где пройдет голосование на выборах президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии407
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»90
Россия бьется со смертельно опасным противником427
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение