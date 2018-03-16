Могерини: Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России 

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС /. Евросоюз продолжит придерживаться так называемой политики непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.
"ЕС остается приверженным полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает стран — члены ООН рассмотреть аналогичные меры по непризнанию в соответствии с резолюцией ООН 68/262", — отметила Могерини.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.