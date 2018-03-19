Песков предложил Лондону два варианта по «делу Скрипаля»

Песков подчеркнул, что не стал бы описывать происходящее как обострение отношений с Западом, так как обвинения имеют «непонятную» мотивацию и являются «совершенно труднообъяснимыми».

«Рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать», — отметил он.

По словам официального представителя Кремля, Лондону предстоит или каким-то образом их доказать, или извиниться.

Сегодня Владимир Путин , победивший на выборах президента РФ, назвал подобные обвинения «полной чушью», «бредом» и «нонсенсом», а также подчеркнул, что Россия готова обсуждать и преодолевать «сложности» в отношениях с другими странами.