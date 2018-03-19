Песков предложил Лондону два варианта по «делу Скрипаля» 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинение России в отравлении шпиона Сергея Скрипаля «безосновательным клеветническим потоком» со стороны Великобритании, сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что не стал бы описывать происходящее как обострение отношений с Западом, так как обвинения имеют «непонятную» мотивацию и являются «совершенно труднообъяснимыми».
«Рано или поздно за вот эти голословные обвинения придется отвечать», — отметил он.
По словам официального представителя Кремля, Лондону предстоит или каким-то образом их доказать, или извиниться.
Сегодня Владимир Путин, победивший на выборах президента РФ, назвал подобные обвинения «полной чушью», «бредом» и «нонсенсом», а также подчеркнул, что Россия готова обсуждать и преодолевать «сложности» в отношениях с другими странами.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других жителей британского города Солсбери. В связи с этим Лондон принял решение в течение недели выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку, не отправлять ни одно официальное лицо на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в британскую столицу. Кроме того, Мэй пригрозила России заморозкой ее госактивов при условии, что Великобритании станет известно об их использовании против безопасности страны, а также ужесточением таможенного контроля и контроля за частными самолетами.