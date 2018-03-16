В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес лидера России Владимира Путина в его якобы причастности к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории… Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — цитирует ТАСС Пескова, который заявил об этом в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы британского МИД Бориса Джонсона.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон считает в высокой степени вероятным причастность президента России к делу об отравлении Скрипаля.
15 марта Песков заявил, что обвинения в адрес России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери содержат все признаки провокации.
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