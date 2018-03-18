Ещё
Миронов в Москве проголосовал на выборах президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Миронов в Москве проголосовал на выборах президента 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов на своей странице в Facebook рассказал, что проголосовал на выборах президента РФ и подчеркнул, что на избирательном участке, который он посетил, была очередь за бюллетенями.
Миронов проголосовал на избирательном участке №73 в помещении гимназии № 1520 города Москвы.
"Здесь, в центральной части России, люди только приходят на участки. Радует высокая явка избирателей, которая наблюдается во всей стране. На моем участке была даже очередь за бюллетенями", — написал он.
Миронов рассказал, что через свои региональные отделения, через центры защиты прав граждан партии удалось мобилизовать примерно 7,5 миллиона сторонников. По его словам, на данный момент из них проголосовали примерно три миллиона.
Он также выразил уверенность, что именно сегодня граждане России продемонстрируют сплоченность и солидарность.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал, когда произойдут изменения в структуре госорганов Собчак заявила, что может поддержать мирные протесты Путин призвал сделать так, чтобы украинцы чувствовали себя в РФ как дома
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве107
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина249
Актер Добронравов госпитализирован32
ЦИК: Путин лидирует на выборах1792
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение