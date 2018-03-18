Сергей Миронов в Москве проголосовал на выборах президента

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов на своей странице в Facebook рассказал, что проголосовал на выборах президента РФ и подчеркнул, что на избирательном участке, который он посетил, была очередь за бюллетенями.

"Здесь, в центральной части России, люди только приходят на участки. Радует высокая явка избирателей, которая наблюдается во всей стране. На моем участке была даже очередь за бюллетенями", — написал он. Миронов проголосовал на избирательном участке №73 в помещении гимназии № 1520 города Москвы

Миронов рассказал, что через свои региональные отделения, через центры защиты прав граждан партии удалось мобилизовать примерно 7,5 миллиона сторонников. По его словам, на данный момент из них проголосовали примерно три миллиона.

Он также выразил уверенность, что именно сегодня граждане России продемонстрируют сплоченность и солидарность.