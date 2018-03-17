В России наступил день тишины

По всей стране начинается день тишины перед президентскими выборами

День тишины перед голосованием на выборах президента России, которые состоятся 18 марта, начинается по всей стране в субботу, в центральной ее части он вступил в силу с полуночи по московскому времени, а в самых восточных точках начался еще девять часов назад.

В этот день запрещена любая предвыборная агитация и политическая реклама, а избирателям предстоит "в тишине" обдумать свой выбор и решить, за кого они проголосуют 18 марта.

По закону, запрет на агитацию вступает в силу за сутки до голосования — объявляется день тишины. Такая норма существует в большинстве стран мира, чтобы дать избирателям возможность в спокойной обстановке определиться с выбором.

В нынешней избирательной кампании день тишины начинается в каждом регионе России в полночь по местному времени с 16 на 17 марта. Ввиду протяженности страны и большого количества часовых поясов для жителей восточных регионов он начался еще девять часов назад.

Агитация в интернете не может производиться уже с 15.00 мск 16 марта, когда день тишины наступил в двух регионах на Дальнем Востоке — на Камчатке и Чукотке.

В день тишины только печатные агитационные материалы на стационарных объектах, размещенные ранее в соответствии с законом, и агитация на билбордах могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от входа в здание, где находится помещение для голосования, и при наличии выходных данных.

Наличие выходных данных в этом случае играет принципиальную роль — если на этих крупноформатных материалах их нет, то размещение не допускается в день тишины и соответствующая реклама должна быть снята.

Печатная агитация может находиться только на стационарно размещенных объектах, поэтому какие-то раскладки листовок или агитация на автомобилях, даже стоящих за 50 метров от избирательных участках, к числу таких допустимых агитматериалов не относятся.

По практике, участники выборов стараются распространить последние тиражи агитационных материалов на соответствующей территории вплоть до полуночи по местному времени, но при этом выходить за рамки дня тишины нельзя.

Дню, в который агитация оказалась под запретом, предшествовал почти трехмесячный период, когда кандидаты встречались с избирателями, проводили предвыборные мероприятия и акции, распространяли листовки и развешивали агитационные плакаты.

В последние 28 дней проходила самая активная фаза кампании, когда претенденты на пост президента России могли озвучивать свои предложения, обращаясь к максимально широкой аудитории, — по телевидению, в радиоэфире, на страницах периодических изданий и в сетевых СМИ.

Именно в этот период агитации в СМИ, который стартовал 17 февраля, и продлился вплоть до дня тишины, проводились дебаты и транслировались агитационные видеоролики кандидатов. Для этого им было предоставлено бесплатное эфирное время в утренний и вечерний прайм-тайм на пяти федеральных телеканалах и трех радиостанциях.

В целом, кандидаты и выдвинувшие их партии на этих выборах получили более 60 часов бесплатного эфира на федеральном ТВ и 36 часов на радио. Помимо федеральных СМИ, эфир для агитации безвозмездно предоставляли и более 600 региональных теле— и радиоканалов.