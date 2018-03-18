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Крымский политолог о выборах президента РФ
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«Символическая точка». Крымский политолог о выборах президента РФ 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Выборы президента РФ в Крыму стартовали своевременно, голосование идет планово, обстановка спокойная, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"Все участки открыты. Обстановка спокойная", — сказал Малышев журналистам.
По его словам, голосование идет в плановом режиме.
Жители Крыма и Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 1,49 миллиона избирателей.
Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik рассказал о важности выборов президента РФ для жителей полуострова.
"Выборы начались строго по расписанию. Города и села были разбужены в 8 утра яркими песнями. Традиционно сначала на выборы пошло старшее поколение, хотя видно, что очень много и молодых. Что касается важности этих выборов, то очевидно: для нас выборы высшего уровня, в которых мы участвуем — это в какой-то степени символическая точка окончательно завершившейся интеграции Крыма в Россию. И одновременно это понимание того, что происходит в обществе, какие сигналы передаются в результате этого процесса", — сказал Владимир Джаралла.
Он также прокомментировал новость о том, что во Львове, Одессе и Киеве украинская полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования. По мнению крымского политолога, это еще раз доказывает, что с нынешней киевской властью невозможно установить какие-либо рабочие отношения.
"Это нарушение всех международных правил, которые можно себе только представить. Это нарушение обязательств, которые берет на себя каждая страна по защите и обеспечению дипломатических отношений. Это даже не просто недружественный акт, это, по сути, акт военный. Это фактически нападение или ограничение другой страны, которого в принципе быть не может. К сожалению, это реальность Украины, которая еще раз доказывает, что с нынешним политическим режимом на Украине невозможно установить какие-либо рабочие отношения", — считает крымский политолог.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
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