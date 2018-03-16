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Загадка от Die Welt: Россия «напала» на весь Запад, а Twitter президента США молчит — ИноТВ
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Загадка от Die Welt: Россия «напала» на весь Запад, а Twitter президента США молчит — ИноТВ 

Украина.ру 16 марта 2018
Фото: Украина.ру
Новые санкции США — «первая существенная реакция» Запада на отравление в Солсбери. Сам глава Белого дома Дональд Трамп не обращает, однако, никакого внимания на «покушение, которое вполне можно расценивать как акт войны», пишет немецкая газета Die Welt.
Буквально вчера в совместном заявлении западные страны — Великобритания, Германия, Франция и в том числе Соединённые Штаты — возложили на Москву ответственность за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, напоминает автор статьи Клеменс Вергин.
По-прежнему остаётся загадкой, почему президент США ни в своих речах, ни в твитах не затронул инцидент в Солсбери, который «вполне можно расценивать как акт войны против партнёра по НАТО и традиционно самого важного союзника Америки», недоумевает журналист Die Welt.
Учитывая напряжённость последних дней, даже в это время глава Белого дома Дональд Трамп «чаще и более резко критиковал своих союзников, чем противников Запада», подчёркивает Клеменс Вергин.
«Ведь довольно хорошо известно, что Трамп питает странную симпатию к Владимиру Путину и испытывает серьёзные трудности, когда приходит время подвергнуть Россию критике», — констатирует журналист немецкой газеты.
По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, в случае отравления Скрипаля речь идёт не просто о споре Лондона с Москвой, а о гораздо большем. «То, что случилось в Солсбери, могло случиться где угодно, и это мрачная действительность», — предупредил Джонсон.
По мнению автора статьи Клеменса Вергина, эти слова можно смело трактовать как «отчаянный призыв» Лондона к правительству США рассматривать «российскую атаку как нападение не только на Великобританию, но и на весь Запад».
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