В Крым приедет делегация французских наблюдателей 

В Крым приедет крупная делегация международных наблюдателей из Франции, которые будут отслеживать ход голосования в день выборов президента РФ, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы встречаем эту делегацию сегодня. Они изъявили желание, получили все необходимые аккредитации и будут участвовать во всех процессах, будут посещать города южного берега, город Симферополь, смотреть за тем, как проходят первые выборы в Крыму российского президента", — сказал Константинов журналистам.
Возглавит делегацию французский политик Тьерри Мариани.
По словам Константинова, на данный момент речь идет о приезде порядка 24 человек. "Точные данные пока уточняются", — подчеркнул он.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией.