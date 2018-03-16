В Крым приедет делегация французских наблюдателей

"Мы встречаем эту делегацию сегодня. Они изъявили желание, получили все необходимые аккредитации и будут участвовать во всех процессах, будут посещать города южного берега, город Симферополь, смотреть за тем, как проходят первые выборы в Крыму российского президента", — сказал Константинов журналистам. Крым приедет крупная делегация международных наблюдателей из Франции , которые будут отслеживать ход голосования в день выборов президента РФ, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов

По словам Константинова, на данный момент речь идет о приезде порядка 24 человек. "Точные данные пока уточняются", — подчеркнул он.