Аксенов назвал главное достижение «Крымской весны»

"Самое главное, что мы сохранили мир, уважение друг к другу и, в первую очередь, к крымчанам разных национальностей, которые здесь живут. И вообще, в принципе, что не было крови во всем этом процессе. Все остальное, поверьте, можно построить, сделать, отремонтировать", — сказал Аксенов журналистам.

Крымчане в пятницу отмечают четвертую годовщину со дня общекрымского референдума, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.