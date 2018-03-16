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Аксенов назвал главное достижение «Крымской весны»
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Аксенов назвал сохранение мира главным достижением «Крымской весны» 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Главным достижением событий "Крымской весны", по итогам которой произошло воссоединение полуострова с Россией, стало сохранение мира и уважения, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Крымчане в пятницу отмечают четвертую годовщину со дня общекрымского референдума, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.
"Самое главное, что мы сохранили мир, уважение друг к другу и, в первую очередь, к крымчанам разных национальностей, которые здесь живут. И вообще, в принципе, что не было крови во всем этом процессе. Все остальное, поверьте, можно построить, сделать, отремонтировать", — сказал Аксенов журналистам.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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