Польша хочет убедить ФРГ отказаться от «Северного потока — 2» из-за дела Скрипаля

"Это, несомненно, будет наиважнейшей темой разговоров, потому что после Солсбери у нас новая ситуация. Не подлежит сомнению, что это один из аспектов политики России в отношении Европы, не в отношении Великобритании . И стоит еще раз задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия", — сказал Шиманьский в эфире радиостанции RMF FM.

Он также отметил, что Польша может только убеждать Германию в том, что с «Северным потоком — 2» связаны лишь негативные последствия.