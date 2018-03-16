Ещё
Польский футбольный союз отказывается бойкотировать ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польский футбольный союз отказывается бойкотировать ЧМ-2018 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек считает, что ситуация с нападением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не является основанием для отказа от участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает ТАСС.
"Бойкот чемпионата мира в России после скандала с отравлением Скрипаля? Для меня это газетная тема. Никто с нами не связывался. И я не вижу для этого никаких причин", — цитирует Бонека sport.pl.
Сборная Польши выступит на чемпионате мира — 2018 и сыграет в группе H с командами Сенегала, Колумбии и Японии.
Ранее издание The Times рассказало о том, что Великобритания уговаривает союзников отказаться от посещения России после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.
Газета.Ru: последние новости
В Совфеде рассказали о действующей британской разведке под крышей Британского совета Порошенко: девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом В США объяснили появление вертолета над российским посольством ночью
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии414
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии23
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти45
Россия бьется со смертельно опасным противником444
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение