Польский футбольный союз отказывается бойкотировать ЧМ-2018 

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек считает, что ситуация с нападением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не является основанием для отказа от участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает ТАСС.
"Бойкот чемпионата мира в России после скандала с отравлением Скрипаля? Для меня это газетная тема. Никто с нами не связывался. И я не вижу для этого никаких причин", — цитирует Бонека sport.pl.
Сборная Польши выступит на чемпионате мира — 2018 и сыграет в группе H с командами Сенегала, Колумбии и Японии.
Ранее издание The Times рассказало о том, что Великобритания уговаривает союзников отказаться от посещения России после сообщений о нападении на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб.