Польский футбольный союз отказывается бойкотировать ЧМ-2018

"Бойкот чемпионата мира в России после скандала с отравлением Скрипаля? Для меня это газетная тема. Никто с нами не связывался. И я не вижу для этого никаких причин", — цитирует Бонека sport.pl.

Колумбии и Японии. Сборная Польши выступит на чемпионате мира — 2018 и сыграет в группе H с командами Сенегала